Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Fahren ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz endet in der Sichergestellung des PKW

Speyer (ots)

Am Montagmorgen gegen 09:45 Uhr fuhr ein 35-jähriger Mann mit seinem PKW in den Nelkenweg. Der 35-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, zudem bestand kein Versicherungsschutz für den Audi A6. Da der Fahrer bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen ähnlicher Taten polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde der PKW durch die Beamten präventiv, mit dem Ziel der Verwertung, sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des fehlenden Versicherungsschutzes eingeleitet.

