Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Räuberische Erpressung

Speyer (ots)

Am Pfingstsonntag gegen 12.00 Uhr wurde ein 55-jähriger Mann im Falkenweg von drei männlichen Personen angesprochen. Plötzlich hielt einer der Männer ihm ein Messer vor, riss ihm die Kette vom Hals und forderte Geld und Handy. Der Überfallene kam der Forderung nach. Die drei Täter werden folgendermaßen beschrieben: Ca. 1,80m groß, Anfang bis Mitte 20, dunkle Hautfarbe, der Haupttäter trug einen Bart, schwarze Jeans und einen dunklen Kapuzenpullover. Als die Täter noch mehr Geld forderten, ging der Geschädigte in die nahegelegene Bank. Währenddessen flüchteten die Täter jedoch, womöglich weil ein PKW mit OG-Kennzeichen vor der Bank parkte. Der Fahrer dieses PKW und andere Zeugen, die möglicherweise Hinweise auf die drei Täter geben können, möchten sich bitte mit der Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

