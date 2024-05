Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Frankenthal (ots)

Am Freitag, den 17.05.2024, zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz unmittelbar vor der "Dehner"-Filiale in der Wormser Straße 107 in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem fahrenden Fahrzeug und zwei Fußgängern im Alter von 70 und 71 Jahren. Im Zuge des Unfalls stützte sich der 70-Jährige Mann kurzzeitig auf die Motorhaube des Fahrzeugs. Als die beiden Fußgänger sich zur Sicherheit von der Fahrbahn begaben, entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt. Das Fahrzeug wird als silbergrauer VW Golf beschrieben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell