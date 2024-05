Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Räuberischer Diebstahl

Ludwigshafen (ots)

Ein Kunde des REWE Markts Iggelheimer Straße wurde durch einen Mitarbeiter am 18.05.2024 gegen 18:25 Uhr beobachtet, wie dieser augenscheinlich mehrere Lebensmittel entwendete. An der Kasse wurde durch den Kunden lediglich eine Dose RedBull bezahlt. Aufgrund dessen wurde der Kunde durch zwei Mitarbeiter aufgehalten. Auf den möglichen Diebstahl angesprochen fing der 18-Jährige an die beiden Mitarbeiter körperlich anzugreifen und versuchte zu fliehen. Beide Mitarbeiter verspürten Schmerzen und ließen von dem Beschuldigten ab. Dieser konnte sich anschließend durch Umwerfen von Aktionsschildern sowie Verrücken von Stühlen von der Örtlichkeit entfernen. Aufgrund der Täterbeschreibung sowie Bilder der Videoaufzeichnung konnte der Beschuldigte durch die Polizei im Umfeld angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei wurden Ware im Wert von 44 Euro fest- und sichergestellt. Den 18-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

