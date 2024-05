Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach schwerem Raub - Zeugen gesucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Nach schwerem Raub - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Dienstagvormittag (28.05.) wurde die osthessische Polizei über einen Raub auf ein Möbelgeschäft in der Hünfelder Straße informiert.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen zerstörte ein bislang unbekannter Täter gegen 3 Uhr das Fenster eines Rolltors des Gebäudes und gelangte so unerlaubt in den Verkaufsraum. Anschließend durchsuchte er sämtliche Räume. Als gegen 9.30 Uhr ein 60-jähriger Betriebsverantwortlicher das Möbelhaus betrat, forderte der Täter diesen unter Vorhalt eines Messers mit Holzgriff zur Öffnung eines Tresors auf. Anschließend fesselte der Unbekannte den 60-jährigen Mann aus Bad Hersfeld an einen Stuhl, verdeckte dessen Gesicht und entnahm Bargeld in noch unbekannter Höhe aus dem Safe. Als kurz darauf eine weitere Mitarbeiterin das Gebäude betrat, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Bad Hersfelder wurde vor Ort medizinisch versorgt, blieb aktuellen Informationen zu Folge aber glücklicherweise unverletzt.

Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Täters. Die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen und bereits unmittelbar nach der Tat vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen und Befragungen durchgeführt.

Der Flüchtige kann demzufolge als männlich, circa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, mit schlanker, sportlicher Statur, kurzen Stoppelhaaren, auffälligen Geheimratsecken und europäischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit soll er ein graues Achselshirt, einen hellen Hoodie, Jeans und dunkle Turnschuhe getragen haben.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich umgehend an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell