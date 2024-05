Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrräder aus Gartenhütten gestohlen - E-Scooter entwendet - Dieseldiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Fahrräder aus Gartenhütten gestohlen

Homberg (Ohm). In der Nacht zu Dienstag (28.08.) wurden zwei Gartenhütten in der Dresdner Straße zum Ziel unbekannter Täter. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hebelten die Täter jeweils die Türen der Gartenhäuser auf und entwendeten daraus insgesamt drei Fahrräder. Bei den Zweirädern handelt es sich um ein petrol-mattes Mountainbike der Marke Propain, ein schwarzes BMC Rennrad sowie ein weiteres schwarzes Rennrad des Herstellers Parapera, Modell Aeras 2. Die drei Fahrräder haben einen Gesamtwert von etwa 14.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter entwendet

Alsfeld. Einen schwarzen E-Scooter der Marke Zamelux Green, Modell E9, mit dem Kennzeichen 383 MZH entwendeten Unbekannte am Dienstag (28.05.) aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Hochstraße. Das Zweirad hat einen Wert von circa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dieseldiebstahl

Gemünden. Während der Fahrer in der Fahrzeugkabine schlief, entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (29.05.) etwa 270 Liter Diesel aus einem Lkw der Marke Volvo. Nach aktuellem Kenntnisstand bohrten die Täter ein Loch in den Tank des Fahrzeugs und verursachten so rund 1.000 Euro Sachschaden. Anschließend entwendeten sie den Kraftstoff im Wert von circa 450 Euro. Zur Tatzeit stand der Lkw auf dem Parkplatz Dottenberg im Bereich Felda. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

