Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Kleinkraftrad - Dachrinne entwendet - Einbruch

Fulda (ots)

Diebstahl von Kleinkraftrad

Fulda. Einen Motorroller des Herstellers Yamaha, mit dem Kennzeichen 263 VCO aus dem Jahr 2023, stahlen Unbekannte zwischen Dienstag (21.05.) und Sonntag (26.05.). Im Tatzeitraum stand das Zweirad im Wert von circa 500 Euro auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Von-Schleiffras-Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dachrinne entwendet

Harmerz. Die Kupferdachrinne einer Grillhütte in der Straße "Am Sauerberg" stahlen Unbekannte zwischen Montag (20.05.) und Montag (27.05.). Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Keulos. Ein momentan leerstehendes Wohnhaus samt angrenzender Scheune in der Straße "Unterm Born" wurde zwischen Samstag (25.05.) und Montag (27.05.) Ziel unbekannter Täter. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hebelten die Einbrecher zunächst eine Zugangstür zum Scheunengebäude auf. Hieraus stahlen sie mehrere Werkzeuge. Was genau entwendet wurde, ist aktuell noch unklar. Anschließend öffneten die Täter zudem mehrere Türen eines angrenzenden und derzeit leerstehenden Einfamilienhauses. Sie hinterließen rund 5.000 Euro Gesamtsachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell