Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gefährliche Körperverletzung

Fulda (ots)

Fulda. Im Hinterhof eines Wohnhauses in der Nikolausstraße kam es am Samstagmittag (25.05.) zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der eine Person verletzt wurde.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen kam es demnach gegen 12.55 Uhr zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Männern. Diese mündeten in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher ein 32-Jähriger aus Fulda durch einen Angriff mit einer Glasflasche durch die andere Person im Gesicht verletzt wurde, die im Anschluss flüchtete.

In unmittelbarer Nähe fand eine Übung des Rettungsdienstes statt. So konnte der Verletzte unverzüglich vor Ort medizinisch versorgt und danach in ein Krankenhaus transportiert werden.

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen stellten die Beamten bereits kurz nach der Tat die Identität eines Tatverdächtigen fest. Es handelt sich bei der Person um einen 36-jährigen Mann, der sich noch am Abend der Polizei stellte. Er muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Die Hintergründe der Streitigkeiten hängen nach aktuellem Kenntnisstand mit einem Handydiebstahl in den zurückliegenden Tagen zusammen. Die Ermittlungen dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell