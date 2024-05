Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nachtrag: Bild (gestohlenes Pedelec) zu Einbruch in Einfamilienhaus - Ein Tatverdächtiger festgenommen

Bild-Infos

Download

Fulda (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus - Ein Tatverdächtiger festgenommen

Poppenhausen. Nachdem am Sonntagabend (19.05.) in der Straße "Steinwand" im Ortsteil Steinwand zwei Einbrüche gemeldet worden waren, nahmen Beamte der Polizeistation Hilders noch am späten Abend einen 42-jährigen Tatverdächtigen fest.

Eine Anwohnerin wurde auf Aufbruchsspuren an einem Nachbarhaus aufmerksam und informierte gegen 18.30 Uhr die Polizei. Für die Beamten stellte sich kurze Zeit später vor Ort heraus, dass in zwei Wohnhäuser eingebrochen worden war. Im Rahmen der folgenden Ermittlungen nahm eine Streife der Polizeistation Hilders, gegen 23.45 Uhr, einen 22-jährigen Tatverdächtigen in einem Nebengebäude fest. Sie fanden bei dem Mann Einbruchswerkzeuge und Gegenstände auf, die vermutlich aus Einbrüchen stammen.

Darunter befindet sich ein weißes Pedelec des Herstellers HIMO, Modell C20, im Wert von rund 700 Euro (Foto im Anhang). Wer Hinweise zum Eigentümer geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Der 22-jährige Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell