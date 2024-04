PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher unterwegs+++Randalierer beleidigt und schlägt nach Sicherheitsdienst+++Diebstahl aus Friseursalon+++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss+++

Limburg (ots)

1. Einbrecher unterwegs

Tatörtlichkeit: Hauptstraße in Löhnberg - Obershausen Tatzeit: 19.04.2024 17:00 Uhr - 20.04.2024 11:00 Uhr

Auf zwei Lagerräume hatten es Einbrecher in der Zeit von Freitag bis Samstag abgesehen. Der oder die Täter öffneten auf einem Grundstück in der Hauptstraße von Löhnberg-Obershausen gewaltsam die Zugangstüren zweier Lagerräume und durchsuchten die Räumlichkeiten. Aus den Lagerstätten wurden zwei Sätze Kompletträder sowie mehrere Werkzeuge entwendet.

Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten sich unter 06471-93860 mit der Polizeistation in Weilburg in Verbindung zu setzen.

2. Randalierer beleidigt und schlägt nach Sicherheitsdienst Tatörtlichkeit: Asylbewerberunterkunft Beselich Tatzeit: 21.04.2024 gg. 00:00 Uhr

Ein stark alkoholisierter Bewohner einer Asylbewerberunterkunft hielt sich zur Tatzeit nicht an die Hausordnung der Unterkunft und störte die Nachtruhe der weiteren Bewohner erheblich. Als der Störenfried durch den anwesenden Sicherheitsdienst auf sein Fehlverhalten hin angesprochen und zur Ruhe ermahnt wurde, begann dieser den Sicherheitsdienst zu beschimpfen und zu beleidigen. Der Mann ließ sich nicht beruhigen und griff im weiteren Verlauf die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes an. Diese konnten den Angriff abwehren und den Angreifer bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Polizei fixieren. Der Beschuldigte wurde zunächst in Gewahrsam genommen und im weiteren Verlauf in einer psychiatrischen Fachklinik vorgestellt, wo er stationär aufgenommen wurde.

3. Diebstahl aus Friseursalon

Tatörtlichkeit: Bornwies, 65618 Niederselters Tatzeitraum: Samstag, 20.04.2024, 10:00 Uhr bis Samstag, 20.04.2024, 10:30 Uhr

Während sich die Mitarbeiterin im hinteren Bereich des Friseursalons aufhielt, entwendete ein bisher unbekannter Täter ein im Bereich des Bedientresen abgelegtes, rotes Portemonnaie. In diesem befand sich Bargeld in Höhe von ca. 200EUR. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06431/9140-0 mit der Polizeistation Limburg in Verbindung zu setzen.

4.Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Tatörtlichkeit: Am Steinerne Kreuz, 65604 Elz Tatzeit: Samstag, 20.04.2024, 21:20 Uhr

Alkoholisierter Fahrer beschädigt 2 geparkte Pkw und fährt in eine Grundstücksmauer

Der 55-jährige Fahrer eines Hyundais bog von der Straße "An der Flurscheide" in die Straße "Am Steinernen Kreuz" ab". Bereits beim Abbiegen kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, fuhr über den dortigen Bürgersteig und fuhr dann in einen geparkten Pkw. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, wurde dann aber von einer Grundstücksmauer gestoppt. Dabei wurde ein neben der Mauer geparkter Pkw beschädigt. Da bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde dieser für weitere Maßnahmen zur hiesigen Polizeidienststelle verbracht. Hier wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 15000EUR

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell