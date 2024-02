Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendieb unter erheblichen Alkoholeinfluss

Northeim (ots)

Northeim, Markt, Montag, 26.02.2024, 14.10 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Über 3,8 Promille gepustet.

Am Montag gegen 14.10 Uhr wurde die Polizei Northeim über einen Ladendiebstahl in einer Drogerie am Markt in Northeim informiert.

Ein Ladendetektiv hatte den Diebstahl von drei Parfumartikeln im Wert von knapp über 400 Euro beobachtet. Bei dem 25-jährigen Northeimer konnte zudem Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,8 Promille. Bei der Überprüfung der Personalien klagte der Mann über Schmerzen, weshalb ein Krankenwagen hinzugezogen wurde. Der 25-Jährige wurde aufgrund der Schmerzen in Kombination mit dem hohen Alkoholisierungsgrad in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den Northeimer wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell