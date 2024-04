PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Festnahme einer randalierenden Person nach Sachbeschädigungen +++

Limburg (ots)

Pressemeldung 20.04.2024 PD Limburg-Weilburg

1. Sachbeschädigung / Randalierer

Tatort: 65549 Limburg Schaumburger Straße / Bahnhof Limburg / Neumarkt Limburg Tatzeit: Samstag, 20.04.2024, 06:40 Uhr - 08:15 Uhr

(ra) Randalierer beschädigt Rolltor und Marktständer im Innenstadtbereich.

Am 20.04.2024 gegen 06:40 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung eines Rolltores sowie an Blumenkübeln auf dem Gelände eines Reifenhändlers. Dem Täter, der bei Tatausführung videografiert wurde, gelang zunächst die Flucht.

Am Bahnhof in Limburg wurde wenig später, gegen 08:15 Uhr, erneut eine randalierende Person gemeldet, die lautstark pöbelnd am Bahnhof agierte und Richtung Innenstadt / Neumarkt zog. Im Bereich des Neumarktes kam es dann zu einer weiteren Sachbeschädigung durch die Person, bei welcher er den Aufsteller eines Marktbetreibers beschädigte.

Der Täter konnte durch den Einsatz mehrerer Streifen festgenommen und hiesigen Gewahrsamszellen zugeführt werden. Aufgrund seines psychischen Zustandes schloss sich eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an.

Bereits in der Nacht auf den 20.04.2024 wurde der später Festgenommene 24-Jährige, albanischer Herkunft, von der Polizei aufgegriffen und einer Obdachlosenunterkunft zugeführt worden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell