Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Nüsttal (ots)

Am Nachmittag des 26.05.2024 kam es auf der L 3176 von Morles nach Rimmels zu einem Frontalzusammenstoß zweier Verkehrsteilnehmer. Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt und zur weiteren Untersuchung in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Über die genauen Verletzungen ist aktuell nichts bekannt. Die beiden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten durch einen Abschlepper von der Unfallstelle entfernt werden. Die Fahrbahn war aufgrund des Unfalls komplett gesperrt.

Der 72-Jährige Fahrer eines Audi's fuhr mit seiner 54-Jährigen Beifahrerin von Morles nach Rimmels. In einer Rechtskurve kam er ein wenig in den Gegenverkehr und prallte mit dem 66-Jährigen Fahrer eines Seat's zusammen. Der Seat prallte von dem Audi ab und kam am unteren Ende einer Böschung zum Stehen. Der Audi drehte sich, kam in die Bankette und überschlug sich daraufhin einmal.

Aktuell wird von einem Sachschaden von ca. 32,000EUR ausgegangen.

