POL-OH: B83 - Verkehrsunfall mit verletzter Person in Lispenhausen

Rotenburg a. d. Fulda (ots)

Am Freitag (24.05.) kam gegen 15.30 Uhr es auf der B83, Ortslage Lispenhausen in Fahrtrichtung Rotenburg, zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 30-jährige Fahrzeugführerin aus Schmalkalden befuhr mit ihrem Kleinbus die B83 in Fahrtrichtung Rotenburg. An einer grün zeigenden Lichtzeichenanlage bremste die Fahrzeugführerin leicht ab, um einen anderen Verkehrsteilnehmer die Einfahrt auf die vorfahrtsberechtigte Straße zu ermöglichen. Der nachfolgende 19-jährige Fahrzeugführer eines Pkw aus Bebra erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr dem vorausfahrenden Kleinbus auf. Durch das Auffahren wurde der PKW des 19-jährigen im Frontbereich stark beschädigt, so dass Betriebsstoffe ausgetreten sind und der Pkw nicht mehr fahrbereit war. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden durch die alarmierte Feuerwehr aus Lispenhausen abgebunden. Ein ebenfalls alarmierter Rettungswagen transportierte die 30-jährige Fahrzeugführerin des Kleinbusses vorsorglich in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

