Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Bebra (ots)

Am 23.05.24 um 20.19 Uhr befuhr ein 25jähriger PKW-Fahrer die B27 von Bebra kommend in Richtung Asmushausen. Im dortigen Kurvenbereich kam er auf regennasser Fahrbahn ab, drehte sich und fuhr in die Leitplanke. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Da dieser nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Am PKW sowie der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

(PST Rotenburg, Sippel, PHK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell