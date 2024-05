Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall - Unfall

Fulda (ots)

Auffahrunfall

Fulda. Eine 45-jährige Kia-Fahrerin aus Petersberg wurde bei einem Unfall am Donnerstag (23.05.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 15:40 Uhr die Sickelser Straße und wollte nach aktuellem Kenntnisstand nach rechts in die Bardostraße einfahren. Hierzu fuhr sie an, musste jedoch aufgrund eines weiteren Pkws im Kreuzungsbereich ihr Fahrzeug kurz stoppen. Ein ihr nachfolgender 43-jähriger Kraftomnibus-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den Kia auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Unfall

Fulda. Bei einem Unfall am Donnerstag (23.05.) erlitt eine 39-jährige Fußgängerin aus Fulda leichte Verletzungen. Ein 27-jähriger Radfahrer befuhr gegen 19:25 Uhr den Fahrradschutzstreifen der Künzeller Straße und wollte nach derzeitigen Erkenntnissen nach rechts in die Kreuzbergstraße einfahren. Hierzu musste er von dem Fahrradschutzstreifen auf den Gehweg fahren. Aus noch unklarer Ursache kam es dabei zum Zusammenstoß mit der 39-jährigen Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand außerdem geringer Sachschaden.

Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell