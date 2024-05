POL-OH: Schwerpunktkontrollen gewerblicher Güterverkehr - Aktionstag zu "20 Jahre Fernfahrerstammtisch Hessen"

Fulda (ots) - Bad Hersfeld - Am 21.05.2024 in der Zeit von 11:45 - 12:30 Uhr, parkte ein 44jähriger Fahrer eines Mercedes aus Bad Hersfeld ordnungsgemäß am Straßenrand der Straße Am Brunnen. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte sein Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere ...

