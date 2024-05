Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Innenminister Roman Poseck besucht zum 20-jährigen Jubiläum den hessischen Fernfahrerstammtisch

Roman Poseck: "Der Austausch von Polizei und Fernfahrern zu aktuellen Themen und Verkehrsvorschriften hat sich bewährt. Das Format des Fernfahrerstammtisches ist ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit."

Osthessen / Kirchheim. In Hessen treffen sich Ordnungsbehörden, Kraftfahrer und verschiedene Sicherheitspartner nun seit 20 Jahren turnusmäßig zum Fernfahrerstammtisch, um sich zu aktuellen Themen des Güterkraftverkehrs in einem zwanglosen Rahmen auszutauschen. Ein Austausch, der allen Beteiligten und besonders der Verkehrssicherheit zugutekommen soll. Das Jubiläum wurde am Donnerstag (23.05.) im Autohof Kirchheim gebührend gefeiert. Unter den Gästen war auch der hessische Innenminister Roman Poseck.

Der osthessische Polizeipräsident Michael Tegethoff begrüßte zunächst alle Gäste und lobte die Initiatoren für ihr Engagement: "Ich freue mich heute auf 20 Jahre hessischen Fernfahrerstammtisch zurückblicken zu können. In erster Linie ist es dem Engagement meiner Kolleginnen und Kollegen und des Fachverband Güterkraftverkehr und Logistik Hessen e.V. zu verdanken, dass dieses vom Polizeipräsidium Osthessen, stellvertretend für die Hessische Polizei und dem Fachverband geführte Projekt weit über Polizeikreise hinaus große Anerkennung erworben hat. Der Stammtisch ist ein bewährter Baustein unserer Präventionsarbeit, um ein Netzwerk zu bilden, Vertrauen und gegenseitiges Verständnis zu schaffen und letztendlich gemeinsam schwere Verkehrsunfälle mit Lkw und Transportern möglichst zu verhindern".

Im Bereich des Polizeipräsidiums Osthessen liegen mit dem Kirchheimer und dem Hattenbacher Dreieck sowie dem Autobahndreieck Fulda drei überregional relevante Verkehrsknotenpunkte mit den Autobahnen 4, 5, 7 und 66. "Ob von Nord nach Süd oder von Ost nach West, auf den Autobahnen sind viele Lkw und Transporter unterwegs und die Zahl der Fahrzeuge wird voraussichtlich weiter zunehmen. Bei unserer Verkehrssicherheitsarbeit legen wir deshalb ein Hauptaugenmerk auf den gewerblichen Güterverkehr, da Verstöße mit diesen großen und meist schweren Fahrzeugen häufig ein nicht zu unterschätzendes Gefährdungspotenzial für andere Verkehrsteilnehmer bedeuten können", so der Polizeipräsident. Präventionsprojekte und regelmäßige Kontrollen seien deshalb gerade hier sehr wichtig.

Im Anschluss wandte sich Innenminister Roman Poseck mit einem Grußwort an die Gäste: "Der Fernfahrerstammtisch wurde vor 20 Jahren in Hessen eingeführt, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Das war eine gute und weitsichtige Entscheidung. Das Projekt hat sich inzwischen weit über die Grenzen Hessens hinaus etabliert. Der Austausch von Polizei und Fernfahrern zu aktuellen Themen und Verkehrsvorschriften hat sich bewährt. Das Format des Fernfahrerstammtisches ist ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit. Hier können das gegenseitige Verständnis erhöht und Zweifelsfragen geklärt werden. Es ist unser Ziel, Unfälle möglichst zu verhindern und Verkehrsverstößen präventiv vorzubeugen. Ich möchte an dieser Stelle allen Sicherheitspartnern für die gute Zusammenarbeit bedanken."

Auch die Vorstandsvorsitzende des Fachverbandes Güterkraftverkehr, Anja Blieder-Hinterlang, betonte die Bedeutung des Fernfahrerstammtisches: "Im Namen des Fachverbandes Güterkraftverkehr und Logistik Hessen e.V. bedanke ich mich sehr herzlich bei den Beamten des Polizeipräsidiums Osthessen und allen Beteiligten für ihr herausragendes Engagement für diese Sicherheitspartnerschaft. Das selbstlose Einbringen aller in diesem Netzwerk hat in der Summe der vielfältigen Aktivitäten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beigetragen, Defizite in der Verkehrssicherheit erkennen lassen und Lösungen aufgezeigt. Beim Präventionsprojekt Fernfahrerstammtisch stehen die Menschen und deren Sicherheit im Mittelpunkt." Seit nun 20 Jahren bestehe der hessische Fernfahrerstammtisch und erfülle das Ziel, ein Netzwerk aus Kontrollorganen, Behörden, Vereinen, Verbänden, Genossenschaften und weiteren Institutionen zu bilden und dem Fahrpersonal die "Angst" vor Menschen in Uniform zu nehmen.

"Es wurde eine Partnerschaft hergestellt, die auf Vertrauen, Redlichkeit und Integrität gegründet ist. Regelmäßig werden die Auszubildenden zum/zur Berufskraftfahrer(in) der Werner-von-Siemens Berufsschule in Wetzlar eingebunden und überzeugen beim Fernfahrerstammtisch mit hohem Fachwissen. Im Rahmen von Ausbildungsfahrten und nach der Ausbildung können dann die Profis am Steuer ab dem 18. Lebensjahr Lkw-Fahrten durchführen und sind mit der Kontrollsituation auf den Fernverkehrsstrecken durch die Ordnungsbehörden bereits vertraut." ergänzt Blieder-Hinterlang.

Urgesteine des Fernfahrerstammtisches für Engagement geehrt

Die Veranstaltung wurde auch durch Männer der ersten Stunde, die sich maßgeblich für den Start der Polizei-Fernfahrer-Partnerschaft in Hessen eingesetzt haben, besucht. So fanden Innenminister Roman Poseck, Frau Anja Blieder-Hinterlang und Polizeipräsident Michael Tegethoff lobende Worte für das besondere Engagement von Emil Hahner (erster Moderator des hessischen Fernfahrerstammtisches) und Klaus-O. Herzig (damaliger Vorsitzender des Fachverbandes Güterkraftverkehr und Logistik Hessen e.V.). Als Zeichen der Anerkennung wurden Urkunden und Präsente ausgehändigt. Auch die derzeitigen Macher des Stammtisches bekamen als Dank ein Geschenk überreicht.

Nach der Feierstunde besuchte Innenminister Poseck die gleichzeitig auf dem Autohof stattfindenden Kontrollen, um sich vor Ort ein Bild der Arbeit der Verkehrsexperten zu machen und ihrerseits in den Austausch mit Fernfahrern und Kollegen zu kommen.

Hintergrund zum Fernfahrerstammtisch

Nordrhein-Westfalen setzte als erstes Bundesland mit Beginn des Jahres 2000 Verkehrssicherheitsberater auf Autobahnen ein, um den steigenden Unfallzahlen Einhalt zu gebieten und wirksame Projekte zur Erhöhung der Verkehrssicherheit zu entwickeln. Unter anderem für die Zielgruppe Lkw-Fahrer und -Fahrerinnen sollten Präventionsprogramme ausgearbeitet werden, was schließlich zur Geburtsstunde der Fernfahrerstammtische führte. Zunächst wurden Kollegen der NRW-Autobahnpolizeien im Bildungszentrum Neuss geschult und gezielt in ihre Aufgaben eingewiesen. Am 7. Juni 2000 kam es dann zur ersten Stammtischveranstaltung in Münster an der A 1. Dabei blieb es allerdings nicht. In vielen Gesprächen weckten die Initiatoren nach und nach Interesse in weiteren Bundesländern. Schrittweise schlossen sich Innenministerien, Polizeipräsidien und Autobahndienststellen bundesweit dem Projekt an.

Start des ersten hessischen Fernfahrerstammtisches war am 3. März 2004 am Autohof Fulda-Nord. Initiator war der Fachverband Güterkraftverkehr und Logistik Hessen e.V. unter dem damaligen Vorsitzenden, Herrn Klaus-O. Herzig. Hessen reihte sich damit als 13. Bundesland in die bundesweiten Fernfahrerstammtischveranstaltungen ein. "Gründer" des "osthessischen" Stammtisches auf Seiten der Polizei war Erster Polizeihauptkommissar a. D. Emil Hahner, damaliger Leiter der Polizeiautobahnstation Petersberg, der auch nach seiner Pensionierung die Stammtischarbeit bis zum heutigen Tag mit Herzblut unterstützt.

Derzeit wird der Fernfahrerstammtisch Hessen seitens der Polizei durch den Direktionsleiter der osthessischen Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste, Erster Polizeihauptkommissar Jürgen Gleitsmann, federführend begleitet. Jährlich finden acht bis zehn abendliche Veranstaltungen jeweils am ersten Mittwoch des Monats am Standort SVG - Autohof in Kirchheim (alternativ SVG - Autohof Mücke, Vogelsbergkreis) statt. Hinzu kommen die Aktionstage in den Monaten Mai und September. Fernfahrer, Disponenten, Spediteure und Fachbehörden sind Teilnehmer der Stammtischveranstaltungen. Externe Referenten und Moderatoren der Polizei informieren über aktuelle Themen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Verkehrssicherheitsarbeit. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der etwa zweistündigen Gesprächsrunden ist der unmittelbare Dialog mit den Fahrern.

Der Fernfahrerstammtisch Hessen ist ein weitgespanntes Netzwerk von Sicherheitspartnern:

- Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) - Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen (BGF) - Feuerwehren vor Ort - Autobahnmeistereien vor Ort - Allgemeiner Deutscher Automobilclub (ADAC) - Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (BADS) - Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein (DEKRA) - Technischer Überwachungsverein (TÜV) - SVG-Autohofbetreiber (in Hessen) - Regierungspräsidium Kassel, Dezernat für Arbeitsschutz (in Hessen)

Weitere Informationen zum Projekt sind zu finden unter www.fernfahrerstammtisch.de

