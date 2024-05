Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Scheiben eingeworfen

Vogelsbergkreis (ots)

Romrod. Unbekannte warfen zwischen Dienstagmittag (14.05.) und Mittwochnachmittag (15.05.) mehrere Scheiben eines Gebäudes in der Billershäuser Straße in Zell ein. Hierdurch entstand Sachschaden in noch unklarer Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

