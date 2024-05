Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung durch Graffiti - Einbruch in Pizzeria - Tresor aufgehebelt - Auto aufgebrochen - Dieseldiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti

Gemünden. Unbekannte beschmierten zwischen Freitag (17.05.) und Sonntag (19.05.) zwei Brücken im Bereich einer Baustelle an der A49 mit Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Pizzeria

Schlitz. Eine Pizzeria in der Straße "Ringmauer" wurde am Dienstag (21.05.), zwischen 1 Uhr und 7 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Scheibe gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, in denen sie Sachschaden verursachten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Tresor aufgehebelt

Alsfeld. Unerlaubt verschafften sich Unbekannte zwischen Freitag (17.05.) und Dienstag (21.05.) Zugang zu einem Altenheim in der Landgraf-Hermann-Straße. In den Büroräumen öffneten die Täter schließlich einen Tresor gewaltsam. Entwendet wurde jedoch nichts. Die Unbekannten hinterließen circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto aufgebrochen

Schlitz. Die Seitenscheibe eines grauen Skoda Roomster schlugen Unbekannte am Dienstagmorgen (21.05.), zwischen 8.30 Uhr und 8.40 Uhr, ein. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Langfinger eine blaue Hundedecke, eine grüne Umhängetasche mit geflochtenem Leder, einen grau-rosa Fahrradrucksack der Marke Vaude, ein Handy des Herstellers Huawei mit gelber Hülle und Fahrradmotiv und einen Geldbeutel. Der Gesamtwert des Diebesguts dürfte sich im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich belaufen. An dem Pkw entstanden etwa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dieseldiebstahl

Alsfeld. Rund 250 Liter Diesel stahlen Unbekannte zwischen Donnerstag (16.05.) und Dienstag (21.05.) aus einem Bagger auf einer Baustelle in der Carl-Zeiss-Straße. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell