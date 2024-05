Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Alheim

Rotenburg an der Fulda (ots)

Alheim- Am 20.05.24, 01.06 Uhr, befuhr ein Alheimer Audi-Fahrer die L 3253 aus Alh.-Obergude kommend in Richtung Spangenberg. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Pkw in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Böschung. Anschließend entfernte sich der Verursacher fußläufig unerlaubt von der Unfallstelle. Schaden ca. 2.200 Euro. Der Verursacher konnte durch die Polizei an der Halteranschrift angetroffen werden. Da dieser unter Alkoholeinwirkung stand, wurden Blutentnahmen durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell