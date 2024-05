POL-OH: Rollator gestohlen-Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus-Reifen zerstochen-Mehrere Einbrüche in Weißenhasel-Nach Körperverletzung-Zeugen gesucht-Einbruch in Geschäft-Pferde tödlich verletzt

Polizeipräsidium Osthessen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rollator gestohlen

Bad Hersfeld. Aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Unteren Frauenstraße entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (15.05.) einen royalblauen Rollator von REHASHOP Vita. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 75 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bebra. Unbekannte hebelten zwischen Freitagabend (10.05.) und Freitagmittag (17.05.) an der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Rathausmarkt". Hierdurch entstand Sachschaden in noch unklarer Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen zerstochen

Alheim-Heinebach. Den Reifen eines Kleinkraftrades zerstachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (18.05.). Zur Tatzeit stand der Roller vor einem Wohnblock in der Nürnberger Straße. Es entstand Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Einbrüche in Weißenhasel

Nentershausen. Am vergangenen Wochenende kam es zu mehreren Einbrüchen im Ortsteil Weißenhasel.

Ein Schuppen in der Kupferstraße in Weißenhasel wurde in der Nacht zu Samstag (18.05.) Ziel unbekannter Täter. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hebelten die Einbrecher eine Holztür des Gebäudes auf und gelangten so in den Innenraum. Ohne etwas zu entwenden flüchteten die Täter jedoch schließlich wieder. Sie hinterließen geringen Sachschaden.

Auch in eine Gartenhütte in der Straße "Auf dem Born" brachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag ein. Entwendet wurde hier ebenfalls nichts. Es entstand Sachschaden von etwa 100 Euro.

Im Verlauf des Samstags (18.05.) kam es dann zu einem Einbruch in einen Kellerraum eines Einfamilienhauses in der Bachstraße. Hier entwendeten die Einbrecher zwei E-Mountainbikes sowie ein Ladegerät im Gesamtwert von circa 4.000 Euro. Sachschaden entstand nicht.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist bislang noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Montagmorgen (20.05.) kam es auf dem Gehweg der Hainstraße zu einer Körperverletzung.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurde ein 17-jähriger Bad Hersfelder plötzlich und aus noch unklaren Gründen von einer fünf- bis sechsköpfigen Personengruppe geschlagen. Die Täter flüchteten schließlich in unbekannte Richtung. Der 17-Jährige wurde an der Hand verletzt und vor Ort in einem Rettungswagen medizinisch behandelt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäft

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen zwischen Freitag (17.05.) und Montag (20.05.) in ein Elektrogeschäft in der Löhrgasse ein. Anschließend durchsuchten die Täter mehrere Schränke und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Sie hinterließen außerdem Sachschaden von circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pferde tödlich verletzt

Haunetal. Am Pfingstmontag (20.05.) fanden eine 54-jährige sowie eine 38-jährige Pferdehalterin aus Haunetal ihre beiden 15-jährigen Pferde tot auf einer Weide im Ortsteil Haunetal auf.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurden die Tiere über Nacht in einer Herde auf der Wiese gehalten. Am nächsten Morgen konnten die Besitzerinnen nur noch den Tod eines Wallachs und einer Stute feststellen. Augenscheinlich wiesen die Vierbeiner je eine Schussverletzung auf.

Aufmerksame Zeugen informierten die Polizei mittlerweile über vermeintliche Schussgeräusche in der Nacht. Erste Ermittlungen ergaben, dass in der Tatnacht ein Jäger zwei vermeintliche Fehlschüsse auf Wildtiere abgegeben haben soll. Ob diese Schüsse mit dem Tod der Pferde in Zusammenhang stehen, müssen nun die weiteren Ermittlungen der Polizei klären. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen jedoch keine Hinweise auf eine vorsätzliche Beibringung der tödlichen Verletzungen vor.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Suski, Pressesprecherin

