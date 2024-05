Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Neuhof (ots)

Am heutigen Pfingst-Montag, den 20.05.2024, gegen 15:13 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Transporterfahrer aus Kalbach mit einem Ford Transit die L 3206 aus Richtung Mittelkalbach kommend, in Richtung Oberkalbach. Der Transporterfahrer wollte am Ortsausgang von Mittelkalbach nach links in die Sebastianstraße einbiegen. Zeitgleich befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher aus Flieden, auf einer Crossmaschine (in Begleitung einer 15-jährigen Soziusfahrerin aus Kalbach) die Gegenrichtung. Beim Einbiegen übersah der Transporterfahrer die entgegenkommende Crossmaschine und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Unfall wurden beide Personen auf der Crossmaschine schwer verletzt. Beide Personen wurden durch Rettungskräfte in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Der 29-jährige Transporterfahrer blieb unverletzt. An der Crossmaschine und dem Transporter entstand erheblicher Sachschaden (Gesamtschaden etwa 7.000 EUR). Während der Rettungsmaßnahmen und der weiteren polizeilichen Maßnahmen musste die L 3206 für 2 1/2 Std. voll gesperrt werden.

