POL-OH: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden - mutmaßlicher Fahrer ermittelt

Alheim (ots)

Am Montag (20.05.), ging gegen 01 Uhr bei der Polizei ein Anruf ein, dass im Kurvenbereich der Landesstraße 3304 zwischen Alheim - Niedergude und Metzbach ein verlassener PKW im Graben verunfallt sei. Es handelte sich um einen schwarzen Audi SUV. Die Kraftfahrzeugkennzeichen waren vom Unfallfahrzeug abmontiert. Jedoch war der PKW unverschlossen, so dass die eingesetzte Polizeistreife den Halter ermitteln konnte. Nachdem der PKW abgeschleppt wurde, konnte an der Wohnanschrift in einem Ortsteil von Alheim der Halter und gleichzeitig vermutliche Fahrer des Fahrzeugs angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Es wird um Hinweise in dieser Sache an die Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter Telefon 06623 - 9370, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de gebeten.

Gefertigt: Polizeistation Rotenburg, Sippel, PHK

