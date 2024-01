Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brand eines Mehrfamilienhauses in Betzdorf - Folgemeldung

Koblenz (ots)

Am heutigen Morgen wurde die Polizei Betzdorf gegen 04.00 Uhr über einen Brand in einem Mehrparteienhaus in der Innenstadt von Betzdorf in Kenntnis gesetzt. Im Zuge der Lösch- und Rettungsarbeiten konnten nahezu alle Bewohner, auch die eines angrenzenden Hauses, in Sicherheit gebracht werden. Einige davon wurden aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung an den Rettungsdienst übergeben. Durch das vor Ort befindliche Ordnungsamt wurde ein Teil der übrigen Bewohner anderweitig untergebracht. Im Obergeschoss des Hauses wurde im weiteren Verlauf des Einsatzes ein menschlicher Leichnam aufgefunden. Um wen es sich hierbei handelt ist derzeit noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Ebenso unklar ist die Brandursache, auch hier werden weitere Untersuchungen durch die Kriminalpolizei erfolgen. Das Anwesen wurde durch den Brand erheblich beschädigt, gilt als einsturzgefährdet und somit unbewohnbar.

