POL-PPKO: Presseerstmeldung - Brand eines Mehrfamilienhauses

Koblenz/Höhr-Grenzhausen (ots) - Am Donnerstag, 04.01.2024 kam es gegen 8 Uhr zu einem bewaffneten Raubüberfall auf die Sparkasse in der Rathausstraße in Höhr-Grenzhausen. Ein bisher unbekannter Mann betrat die Bank, bedrohte die Angestellten mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Er betrat ...

mehr