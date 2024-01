Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gelddiebstahl (Spende) von Weihnachtsbäumen

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, Ahornring. Zeit: Samstag, 06. Januar 2024, 10:30 Uhr. Die Freiwillige Feuerwehr Echte holte am Samstag, wie gewöhnlich aus den Vorjahren, die Weihnachtsbäume der Anwohner ab. Diese an der Straße befindlichen Weihnachtsbäume wurden mit einem Obolus versehen, die als Spende für die FFW Echte dient. Altmetallsammler mit einem weißen Sprinter, mit Kennzeichen: SZ....????, befuhren auch am Samstag die Ortschaft Echte und entnahmen einen Obolus von den Weihnachtsbäumen im Ahornring. Ein Kamerad der FFW beobachtete dieses und er konnte die Spende wieder eintreiben. Anwohner aus Echte werden gebeten, weitere sachdienliche Hinweise (Kennzeichen und Personenbeschreibung vom weißen Sprinter mit SZ- Kennzeichen) an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim -Tel. 05382 95390- oder an die Polizeistation Echte -Tel. 05553 994740, zu melden. Es wurden Ermittlungen wegen Gelddiebstahl aufgenommen.

