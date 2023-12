Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgänger von Pkw erfasst

Paderborn (ots)

(ah)Samstag, 02.12.23, 17:35 Uhr, 33098 Paderborn, Am Westerntor, Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person, Bei einem Verkehrsunfall am Westerntor wurde am Samstag ein Fußgänger schwer verletzt. Der 38 Jahre alte Fußgänger überquerte bei rotlichtzeigender Lichtzeichenanlage die Borchener Straße in Richtung Bahnhofstraße. Dabei wurde er von dem Pkw einer 70jährigen Fahrzeugführerin erfasst, die vom Le-Mans-Wall in die Borchener Straße abbog. Der Fußgänger wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell