POL-PB: Drei schwerverletzte Zweiradfahrer bei Verkehrsunfällen am Donnerstag

(mb) Eine Frau und ein Mann verunglückten am Donnerstag mit ihren E-Bikes und ein Mofafahrer stürzte. Alle drei zogen sich schwere Verletzungen zu. Ein Fußgänger wurde bei einem weiteren Unfall leicht verletzt.

Gegen 09.00 Uhr radelte eine 58-jährige Frau mit ihrem Pedelec in Schloß Neuhaus auf der Straße Am Krebsbach in Richtung Mastbruchstraße. Beim Abbiegen in eine Grundstückseinfahrt stürzte die unbehelmte Frau auf der glatten Straße. Sie zog sich unter anderem Kopfverletzungen zu. Mit einem Rettungswagen kam sie ins Krankenhaus.

Ein 69-jähriger Mann fuhr gegen 13.20 Uhr mit einem VW Golf Sportsvan auf der Warburger Straße stadteinwärts. Beim Abbiegen nach rechts auf ein Grundstück kreuzte er den Fahrradschutzstreifen und missachtete den Vorrang eines E-Bike-Fahrers. Der 67-jährige Pedelec-Fahrer nutzte den Fahrradschutzstreifen parallel zu dem Auto. Er versuchte noch zu bremsen, konnte aber die Kollision mit dem abbiegenden Pkw nicht vermeiden. Er prallte gegen den Wagen und stürzte schwer. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik.

Mit seinem 25km/h-Motorroller stürzte um 15.50 Uhr 39-jähriger Mofa-Fahrer in Elsen Am Flörenhof. Er war in Richtung Meßdornstraße unterwegs und geriet in einer leichten Linkskurve auf überfrorener Nässe ins Rutschten. Auch der Mann musste schwer verletzt ins Krankenhaus.

Auf der Münsterstraße hielt ein stadteinwärts fahrender Linienbus gegen 17.30 Uhr bei Rot auf dem Linksabbiegerstreifen vor der Kreuzung Residenzstraße/Verner Straße. Eine Businsassin beobachtete einen torkelnden Fußgänger, der plötzlich auf die Straße lief und gegen den stehenden Bus prallte. Der 69-Jährige blieb bewusstlos neben dem Bus auf der Straße liegen. Er war deutlich alkoholisiert und gab später an, er habe den Bus noch erreichen wollen. Der leicht verletzte Mann kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

