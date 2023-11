POL-PB: Großbrand am Frankfurter Weg - Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Paderborn (ots) - (mb) In die Parterrewohnung eines Mehrparteienhauses an der Laurentiusgasse ist am Mittwoch, 29.11.2023, eingebrochen worden. Der oder die Täter kletterten zwischen 15:45 Uhr und 19:50 Uhr über einen Zaun in den Garten des Wohnhauses. Sie brachen ein Fenster auf und kletterten in die Wohnung. In mehreren Räumen suchten die Einbrecher nach Beute und öffneten sämtliche Behältnisse. Die Täter ...

