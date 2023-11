Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Paderborn-Elsen (ots)

(mb) Auf der Wewerstraße sind am Mittwochvormittag drei Autoinsassen bei einem Verkehrsunfall teils schwer verletzt worden.

Eine 37-jährige Peugeot-Fahrerin fuhr gegen 10.25 Uhr auf der Wewerstraße in Richtung Elsen. Etwa 250 Meter vor der Einmündung Am Heiligenberg kam sie mit ihrem Kleinwagen nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit den Leitplanken. Der Peugeot 206 schleuderte nach links in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Audi A4 zusammen. Beide Autos wurden erheblich beschädigt. Die Peugeot-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und war in ihrem Kleinwagen eingeklemmt. Durch Feuerwehrkräfte konnte sie befreit werden. Nach notärztlicher Erstversorgung kam die Verletzte in ein Krankenhaus. Ihren Beifahrer (34) sowie den 56-jährigen Audi-Fahrer brachte der Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser. Beide Autos mussten vom Abschleppdienst abtransportiert werden. Der Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro. An der Unfallstelle beseitigten die Einsatzkräfte ausgelaufenes Öl. Die Wewerstraße war bis 13.00 Uhr gesperrt.

