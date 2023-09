Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reifen zerstochen

Großbreitenbach (ots)

Donnerstagnacht wurden durch bislang unbekannte Personen an insgesamt 5 Autos, welche in der Straße "Zur Telke" geparkt standen, die Reifen zerstochen. Die entsprechenden Anzeigen wurden durch die Polizei aufgenommen, wer in diesem Zusammenhang in der Nacht Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 03677-601124 in Verbindung zu setzen. (ef)

