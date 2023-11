Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnungseinbruch in der Laurentiusgasse

Paderborn (ots)

(mb) In die Parterrewohnung eines Mehrparteienhauses an der Laurentiusgasse ist am Mittwoch, 29.11.2023, eingebrochen worden.

Der oder die Täter kletterten zwischen 15:45 Uhr und 19:50 Uhr über einen Zaun in den Garten des Wohnhauses. Sie brachen ein Fenster auf und kletterten in die Wohnung. In mehreren Räumen suchten die Einbrecher nach Beute und öffneten sämtliche Behältnisse. Die Täter entwendeten Herrenschmuck sowie weitere Wertsachen. Unbemerkt verließen sie die Wohnung durch die Terrassentür und entkamen über den Zaun.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegengenommen.

Bei akut verdächtigen Beobachtungen in Wohngebieten oder an Wohngebäuden, sollte die Polizei sofort per Polizeiruf 110 verständigt werden.

Informationen und Beratungen zum Einbruchschutz hat die Polizei Paderborn hier im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz

