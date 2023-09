Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Diebstähle aus unverschlossenen Pkw in Brake

Delmenhorst (ots)

Im Tatzeitraum von Freitag, 15.09.2023, 18:00 Uhr bis Samstag, 16.09.2023, 09:00 Uhr kam es im Braker Stadtgebiet zu zwei Diebstählen aus unverschlossen abgestellten Pkw.

Ein Ziel war hierbei ein in der Hammelwarder Straße auf einer Parkfläche vor einem Mehrfamilienhaus abgestellter Pkw Citroen, aus dem neben einer Handtasche samt Geldbörse auch Pakete entwendet wurden. Die Schadenshöhe wird in diesem Fall auf ca. 200EUR geschätzt.

Der zweite Vorfall ereignete sich in der Auricher Straße, wo aus einem in der Auffahrt eines Einfamilienhauses stehenden Pkw Nissan u.a. Bargeld, Kreditkarten, ein Mobiltelefon und Kleidungsstücke entwendet wurden. Hier wird eine Schadenshöhe von ca. 1400EUR angenommen.

Ob ein Tatzusammenhang zum bereits gemeldeten Einbruch in der gleichen Tatnacht in einen Pkw in der Emil-Pleitner-Straße besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Hinweise werden an die Polizei in Brake unter 04401/935-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell