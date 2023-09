Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl von zwei Pkw

Lippstadt (ots)

Am 03. September, in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 03:45 Uhr, wurden von dem Gelände eines Autohandels an der Erwitter Straße zwei Pkw entwendet. Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in eines der Büroräume und nahmen mehrere Fahrzeugschlüssel an sich. Vom Gelände des Autohandels entwendeten die Täter dann einen weißen 3er BMW und einen blauen VW-Golf Sportsvan. Vermutlich befinden sich an den Pkw gestohlene Kennzeichen. Im Nahbereich des Autohandels kam es zu mehreren Kennzeichendiebstählen, bei denen einem Zeugen vier verdächtige Personen, ein BMW und ein Golf auffielen. An den Golf montierten die Personen eines der entwendeten Kennzeichen. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die Hinweise auf die Täter oder die Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (ja)

