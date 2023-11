Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Lkr. Tuttlingen) 26-jähriger Radfahrer auf einem Fußgängerüberweg von Auto erfasst und dabei leicht verletzt

Immendingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein 26-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall im Bereich des Fußgängerüberweges Ecke Schwarzwaldstraße und Zeppelinstraße am Dienstagvormittag, kurz nach 09.30 Uhr, leicht verletzt worden. Der Radfahrer überquerte ohne Anzuhalten auf dem Fahrrad den Fußgängerüberweg der Schwarzwaldstraße. Hierbei wurde der 26-Jährige von einem Ford erfasst, dessen 89-jähriger Fahrer auf der Schwarzwaldstraße in Richtung Zimmern unterwegs war. Bei einem folgenden Sturz zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik nach Tuttlingen gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand rund 600 Euro Schaden.

