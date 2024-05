POL-OH: Verkehrsunfallflucht am 20.05.2024 in Alsfeld

Neuhof (ots) - Am heutigen Pfingst-Montag, den 20.05.2024, gegen 15:13 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Transporterfahrer aus Kalbach mit einem Ford Transit die L 3206 aus Richtung Mittelkalbach kommend, in Richtung Oberkalbach. Der Transporterfahrer wollte am Ortsausgang von Mittelkalbach nach links in die Sebastianstraße einbiegen. Zeitgleich befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher aus Flieden, auf einer Crossmaschine (in ...

