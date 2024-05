Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Falsche Microsoft-Mitarbeiter - Polizei warnt - Zeugenaufruf nach Körperverletzung - Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

Vogelsbergkreis (ots)

Falsche Microsoft-Mitarbeiter - Polizei warnt

Vogelsbergkreis. Unbekannte Betrüger riefen am Freitagnachmittag (17.05.) bei einer 41-jährigen Frau an und gaben sich als Microsoft-Mitarbeiter aus. Sie erklärten der Vogelsbergerin, dass ihr Computer gehackt worden sei und man ihr nun helfen wolle. Die 41-Jährige glaubte den Angaben der Anrufer zunächst und gewährte den Schwindlern Fernzugriff auf ihren PC. Als die Betrüger plötzlich begannen die 41-Jährige nach Kontodaten zu fragen, erkannte die aufmerksame Frau den Betrug, trennte ihren Computer vom Netzwerk und Strom und beendete das Telefonat.

Ihre Polizei warnt in diesem Zusammenhang:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten am Telefon. - Die Firma Microsoft führt keine solchen Anrufe durch. Auch Fernzugriffe auf ein Gerät sind nicht üblich. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld oder vertrauliche Daten von Ihnen fordert. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen. - Rufen Sie die Polizei unter der 110 an.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite https://ppoh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Regional.-Informiert./

Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Alsfeld. Am Montagabend (20.05.) kam es gegen 23.30 Uhr auf einem Volksfest in der Jahnstraße zu einer Beleidigung und anschließenden Körperverletzung.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen beleidigte eine bislang unbekannte Frau eine 24-Jährige aus Alsfeld plötzlich und aus bisher unklaren Gründen. Anschließend schlug die Unbekannte der Vogelsbergerin mit der flachen Hand in das Gesicht und flüchtete.

Die bislang unbekannte Täterin kann als weiblich, klein und mit korpulenter Statur beschrieben werden. Zur Tatzeit soll sie eine helle Jacke getragen haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

Landenhausen. Unbekannte schubsten am Montagmorgen (20.05.), gegen 2 Uhr, einen 46-jährigen Mann aus dem Vogelsbergkreis.

Nach aktuellem Kenntnisstand lief der Vogelsberger, als auch eine mehrköpfige Personengruppe von einer Reitanlage in der Straße "Am Sportzentrum" zu einem angrenzenden Parkplatz. Aus noch unklarer Ursache schubste einer der bislang unbekannten Männer den 46-Jährigen nach einem vorherigen verbalen Austausch unvermittelt, sodass dieser über einen Graben hinweg in ein Gebüsch stürzte und sich leicht verletzte.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

