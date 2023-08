Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Diebe entwenden Werkzeug aus Baustellenfahrzeug, Hinweisgeber gesucht

Pforzheim (ots)

Werkzeuge aus einem Baustellenfahrzeug haben Täter am frühen Mittwochmorgen in der Pforzheimer Südweststadt entwendet.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sind zwei bislang unbekannte Personen am Mittwochmorgen gegen 02:50 Uhr auf die Ladefläche eines Baustellenfahrzeuges, welches in der Friedenstraße abgestellt war, gestiegen. Dort entfernten die Diebe die Vorhängeschlösser einer Werkzeugbox und entnahmen hieraus mehrere Gegenstände. Anschließend stiegen die Personen offenbar in einen weißen Transporter und entfernten sich mit diesem in stadteinwärtige Richtung. Die beiden Personen sollen etwa 175 Zentimeter groß gewesen sein, waren dunkel gekleidet und trugen jeweils eine Kapuze über dem Kopf. Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 beim Polizeirevier zu melden.

