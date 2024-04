Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbrüche in Mehrfamilienhaus

Landau (ots)

Am Montag den 15.04.2024 im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr kam es in der Glacisstraße in Landau zu 2 Einbruchsdiebstählen im selben Anwesen. Bislang unbekannte Täter drangen durch die Haustür gewaltsam in die Wohnung ein. Ersten Feststellungen zufolge wurde Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

