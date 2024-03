POL-EL: Lathen - Zeugen nach Unfall gesucht

Emsbüren (ots) - Am Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Lise-Meitner-Straße in Emsbüren alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gegen 13.30 Uhr ein Förderband in einem Unternehmen in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit 10 Fahrzeugen und 63 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

