Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Tunnelsperrung nach Verkehrsunfall

Annweiler (ots)

Am 16.04.2024 befuhr gegen 06:23 Uhr ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer die B10 in Fahrtrichtung Pirmasens und wollte diese an der Abfahrt Annweiler-West verlassen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 52-jährigen Peugeot-Fahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Unfall wurden beide Unfallbeteiligte leicht verletzt. Die Schadenshöhe beträgt circa 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 23-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten sowohl der Löwenherztunnel als auch der Staufertunnel in beide Fahrtrichtungen für circa 45 Minuten voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Auch die Straßenmeisterei war hierbei im Einsatz.

