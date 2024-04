Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Randalierer in Gewahrsam genommen

Germersheim (ots)

Am Montagabend wurde von Passanten eine offenbar betrunkene Person gemeldet, die in der Bahnhofstraße gegen geparkte Fahrzeuge treten würde. Auf dem Bahnhofsparkplatz traf die Polizei auf einen 46-Jährigen. Dieser zeigte sich auch gegenüber den Beamten aggressiv, weshalb er letztlich in Gewahrsam genommen wurde. Bei einer ersten Überprüfung konnte an den geparkten Fahrzeugen kein Schaden festgestellt werden. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

