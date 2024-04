POL-PDLD: Germersheim - unter Drogeneinfluss auf dem E Scooter

Landau/Rohrbach/Annweiler/Offenbach (ots) - Durch den Sturm, der gestern über Landau und die Südpfalz zog, musste die Polizei Landau im Verlauf des gestrigen Abends (15.04.2024) gleich mehrmals ausrücken. In Landau und Annweiler fiel ein Bauzaun auf einen geparkten Pkw. Es entstand jeweils ein Sachschaden von 300 und 500 Euro. Weiterhin fiel in Landau ein Ast auf einen Pkw. Hier entstand kein Sachschaden. In Rohrbach wurde ein Baum auf der Fahrbahn gemeldet, welcher sich ...

