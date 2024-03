Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Taschendiebstahl in Bekleidungsgeschäft

Northeim (ots)

Northeim, Grafenhof, Dienstag, 12.03.2024, 14.45 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Portemonnaie aus Rucksack gestohlen.

Am Dienstag erschien eine 65-jährige Frau aus Kalefeld in der Northeimer Dienststelle und zeigte einen Taschendiebstahl an. In einem Bekleidungsgeschäft in der Straße "Grafenhof" in Northeim habe sie sich Ware angesehen. Dabei sei ihr ein Mann nah gekommen und kurz darauf bemerkte sie, dass ein zweiter Mann ihr Portemonnaie aus ihrem Rucksack entnahm. Beide Männer liefen anschließend aus dem Geschäft.

Die Männer hatten dunkle Haare und seien ca. 40 Jahre alt gewesen. In dem Portemonnaie hatten sich Dokumente, eine Bankkarte und ca. 80 Euro Bargeld befunden.

Am Dienstagabend gegen 18.00 Uhr wurde die Geschädigte über den Fund ihres Portemonnaies informiert. Ein Mann hatte diese in einer Hausmülltonne in der Straße "Neustadt" aufgefunden. Aus dem Portemonnaie fehlte nur das Bargeld.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den beiden Männern geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell