Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau OT Suterode, Burgstraße, Sonntag, 10.03.2024, 01.15 Uhr bis Montag, 11.03.2024, 09.00 Uhr

SUTERODE (Wol) - Versucht in Einfamilienhaus einzubrechen.

Am gestrigen Dienstag wurde bei der Polizei Northeim ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus angezeigt.

Am Sonntag gegen 01.15 Uhr wurden unbestimmbare Geräusche durch die Geschädigten festgestellt werden. Ein versuchter Einbruch wurde zu diesem Zeitpunkt nicht vermutet. Am Montag gegen 09.00 Uhr seien den Geschädigten Einbruchsspuren an zwei Fensterrahmen aufgefallen, welche nachträglich mit den Geräuschen in Zusammenhang gebracht wurden. Zu einem Eindringen in das Haus kam es nicht.

Durch den Versuch entstand ein geschätzter Sachschaden von 300 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell