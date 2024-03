Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR, (go), OT KAMMERBORN, SOLLINGSTRASSE, Dienstag, der 12.03.2024, 07:58 Uhr. Eine 82-jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil fuhr mit ihrem PKW rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt und übersah dabei die vorfahrtberechtigte 39-jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil. Es kam zum Zusammenstoß wodurch die Fahrerin leicht verletzt wurde und mit einem Krankenwagen in hausärztliche Behandlung verbracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 16.500 Euro.

