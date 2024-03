POL-NOM: Versuchter Einbruchdiebstahl

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am 11.03.2024 zerkratzte ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen 11.00 Uhr und 12.45 Uhr die Beifahrertür eines in der Hullerser Straße geparkten silberfarbenen VW Golf mit Einbecker Kennzeichen. Durch die Tat entstand ein Schaden von über 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

mehr