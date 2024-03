Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Alkohol Auto gefahren

Northeim (ots)

Moringen OT Lutterbeck, Hauptstraße, Dienstag, 12.03.2024, 19.15 Uhr

LUTTERBECK (Wol) - Über 0,8 Promille gepustet.

Am Dienstag gegen 18.45 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei Northeim und gab an, dass sie einen Mann Bier habe trinken sehen und dieser anschließend von einer Tankstelle in Moringen aus mit einem Pkw in Richtung Fredelsloh gefahren sei.

Der Pkw konnte durch eine eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung festgestellt und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle auf der Hauptstraße in Lutterbeck bestritt der 66-jährige Mann aus Nörten-Hardenberg Alkohol konsumiert zu haben. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest konnte ein Wert von über 0,8 Promille nachgewiesen werden. Daraufhin gab er zu, dass er ein großes Bier getrunken hätte.

Anschließend wurde eine Blutprobenentnahme in der Northeimer Dienststelle durchgeführt. Zudem wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell