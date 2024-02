Polizei Hagen

POL-HA: Mann wirft mit Blumenkübel nach Streit auf Kontrahenten

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Sonntag, 04.02.2024, kam es gegen 16 Uhr zu einer Körperverletzung in einem Imbiss in der Flensburgstraße. Dort gerieten zwei betrunkene Gäste in einen Streit. Zuvor beschwerte sich einer der Randalierer (60) über die Wartezeit bei einer Bedienung. Kurz darauf eskalierte die Situation. Der 60-Jährige warf einen Blumenkübel auf einen 27-Jährigen. Dieser, ebenfalls betrunken, schlug dem 60-Jährigen mit der Faust in das Gesicht. Bei beiden zeigte ein Alkoholtestgerät fast zwei Promille an. Die hinzugerufenen Polizisten legten eine Anzeige wegen wechselseitiger Körperverletzung vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell